Chanel Iman y su historia de amor: de una curiosa pedida de mano a una boda viral

Hace tres meses, el ex ángel de Victoria's Secret Chanel Iman protagonizaba una curiosa escena que marcaría el rumbo de su relación con la estrella de fútbol americano Sterling Shepard: frente al skyline de Manhattan y rodeado de velas, el jugador de los New York Giants le pedía matrimonio. Curiosa instantánea en la que la modelo abandona unos altos tacones más propios para la ocasión por la comodidad de unas deportivas que demostraban la sorpresa del momento. Ahora, la pareja se ha casado este sábado en Los Ángeles. Y lejos de pasar desapercibido este sí, quiero, la boda que se ha convertido en viral, principalmente, por dos factores: un listado VIP de invitados, unos vestidos de novia de alfombra roja.

Supermodelos, estrellas de cine y deportistas acompañaron a los novios

Dada la profesión de ambos era de esperar un listado de asistentes llenos de estrellas tanto de la moda como el deporte. Lo que a la par supone que las imágenes del enlace hayan conquistado las redes sociales. Únicamente entre las damas de honor, se encontraban la supermodelo británica Jourdan Dunn, la modelo y también cantante Nickayla Rivera (hermana de estrella de Glee Naya Rivera), y a la actriz Heidy de la Rosa. Todas ellas, muy conjuntadas optaron por llevar vestidos blancos de inspiración nupcial con corte off the shoulder y lazada en la espalda. Además, entre los invitados también se encontraban rostros destacados del deporte como Odell Beckham Jr., jugador también de los New York Giants, que ejerció como padrino de la ceremonia.

Dos vestidos de novia de alfombra roja

Pero, sin duda, las principales estrellas del día fueron los novios, que, para la ocasión, eligieron cuidadosamente sus looks y optaron por decisiones que bien podían haberles hecho desfilar por una alfombra roja. Concretamente llevaron dos estilismos, uno para la ceremonia y otro para la fiesta posterior (en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles). En el caso del novio, BOSS Hugo Boss firmaba sus dos elecciones: un traje de chaqueta negro con corbata al tono primero y un esmoquin con chaqueta blanca con solapas en negro posteriormente.

Por su parte, Chanel Iman confió para sus vestidos de novia en una de las firmas que se han convertido en todo un clásico de alfombra roja por sus glamurosas creaciones, Zuhair Murad. Para la ceremonia, llevó un diseño de encaje en línea princesa con escote en V, capelina a juego y cinturón superpuesto. Para la fiesta, su decisión fue similar, aunque en este caso descubrió sus hombros con un cuerpo con anchos tirantes, marcó su cintura con una ancha cinta con lazada frontal, se decantó por un tono marfil y prefiero un acabado floral más discreto que en su primer look.