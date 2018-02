Tras los pasos de Jon Kortajarena, el príncipe Nicolás de Dinamarca consolida su carrera en la moda

La sorpresa fue mayúscula cuando el príncipe Nicolás de Dinamarca aparecía sobre una pasarela de moda justo coincidiendo con el luto que vivía su país tras el fallecimiento de su abuelo, el príncipe Henrik, esposo de la reina Margarita de Dinamarca. De hecho, la prensa danesa cuestionó que fuera él, teniendo el cuenta el delicado momento que vivía la familia. Sin embargo, sí, sí lo era, y este desfile (de la casa Burberry) pasó a convertirse en el escenario donde debutó como modelo. Ahora, un nuevo dato sale a la luz, la agencia que se hará cargo de su contratación: la prestigiosa Scoop Models, en la que podemos encontrar nombres tan destacados como los de Cara Delevingne, Jon Kortajarena, Marlon Teixeira o Eva Herzigova.

VER GALERÍA

Ya tiene su primera foto de agencia

Aunque para estos últimos no figura como agencia principal (mother agency), para el príncipe Nicolás sí que lo será. No obstante, todavía no hay rastro de su ficha técnica en la web de la compañía, aunque sí se han hecho eco de su contratación a través de instagram al publicar una imagen del desfile de Burberry en el que señalan lo orgullosos que están de su fichaje y lo hacen acompañar del hashtag #Motheragency para evitar cualquier duda sobre su representación. También la web especializada models.com ha publicado la que figura como su primera polaroid para Scoop, la cual ya comienza a inundar las redes sociales. En la imagen, podemos ver al primogénito del príncipe Joaquín y su primera esposa, la condesa Alejandra de Frederiksborg, posando en un primer plano donde aparece muy natural y en el que se evidencia su juventud (cumplió 18 años el pasado verano).

VER GALERÍA

Su familia confirmó su debut sobre la pasarela

Comienza así una prometedora carrera en la moda de la que estaremos atentos. De momento, cuenta con el apoyo de su familia ante esta nueva trayectoria profesional. De hecho, fueron ellos quienes aclararon su participación en el desfile de Burberry ante el debate que generaron sus imágenes de pasarela al saltarse el luto. "Tuvo la oportunidad única de participar en el último show de Christopher Bailey para Burberry. Había sido planeado hace mucho tiempo y contaba con el apoyo, al cien por cien, de sus padres. Ha ido a Londres y ha vuelto a casa para hacer frente a sus responsabilidades", explicó Helle von Wildenrath Løvgren, responsable de comunicación de su madre, al medio danés Ekstra Bladet. También se añadió que el propio diseñador había insistido en la presencia del Príncipe.