Look premamá brillante y mensaje revelador: Chrissy Teigen se hace viral en los Grammy

Es una de las modelos más destacadas a la hora de deslumbrar sobre la alfombra roja. Una cualidad que ha sabido adecuar a su segundo embarazo, demostrándonos cómo adaptar las tendencias de invitada a su tripita. Durante su paso por los Grammy, acompañada de su marido, John Legend, Chrissy Teigen impactó con un look de invitada cuajado de paillettes plateadas de Yanina Couture.



La modelo desvela el sexo de su bebé

Una elección que le sentaba a la perfección y que mediante una banda bajo el pecho dejaba aún más patente su estado. Sin embargo, no solo su acertada elección ha sido comentada, sino un revelador mensaje publicado en su cuenta de Instagram y que acompaña a su imagen durante esta gala de premios. En él, desvela el sexo de su futuro bebé.



Tendrá la parejita

"Mama and her baby boy" ("Mama y su bebé chico") escribe la modelo acompañando a la fotografía, en la que aparece con la mano en la tripita. Por lo tanto, quedan desveladas las incógnitas y un niño llegará a las vidas de John Legend y Chrissy. El matrimonió tendrá así la parejita, pues el 14 de abril de 2016 tuvieron una niña, Luma Simone. La pequeña fue concebida mediante fecundación in vitro, tras numerosos intentos fallidos de convertirse en padres.