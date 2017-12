En noviembre de 2016 durante el cumpleaños de un amigo común, las miradas de la supermodelo Chanel Iman y el jugador de fútbol americano Sterling Shepard se cruzaron por primera vez. Y no fue una coincidencia puntual, sino que entre ambos surgió el amor, un amor que terminará en boda tras el 'sí, quiero' de la ex ángel de Victoria's Secret ante la propuesta de matrimonio de la estrella de los New York Giants. Aceptación de la propuestas de matrimonio que se desarrollo en un entorno que bien podría ser de película, con el skyline de Manhattan frente a ellos, y en el que la modelo mostró su imagen más urbana abandonando los tacones que podrían complementar un look de noche para poder lucir las sneakers que han arrasado en 2017.



Un look desenfadado, fruto de la sorpresa, para dar el 'sí, quiero'

Ocurrió este fin de semana (coincidiendo con las celebraciones de cumpleaños de la modelo, que cumplió 27 años el 1 de diciembre). Ambos se encontraban en una terraza rodeados de velas desde donde podían ver Manhattan iluminado tras el atardecer. Una ocasión especial, que demuestra ser toda una sorpresa para la modelo debido a su acertado, pero relajado look. No se esperaba tanta formalidad tal y como queda patente con su imagen de estética urbana compuesta por chaqueta de pelo, pitillos negros y zapatillas deportivas de estética skater, unas Vans modelo Old Skool en color negro (63,95 €). No obstante, y para no levantar sospechas, el también se decanta por un estilismo en el que calza un diseño deportivo de línea baloncestista.

A night full of tears of happiness I’m beyond excited to spend the rest of my life with you @sterl_shep3 you are my soulmate, my best friend, my everything! Can’t wait to be your Mrs. 💎💍 Una publicación compartida de Chanel Iman (@chaneliman) el 2 de Dic de 2017 a la(s) 4:57 PST

Las emotivas palabras que resumen un momento único

Para pedirla matrimonio, Sterling hincó su rodilla izquierda en el suelo, cogió la mano de la modelo y le puso un anillo. Un emotivo momento que captaron en una imagen que han querido compartir con sus seguidores de Instagram. "Captura mis sueños... ¡No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo!", ha comentado el deportista en su red social. De igual forma, la top estadounidense también ha querido manifestar la mucho que supone esta nueva etapa de su relación: "Un noche llena de lágrimas de felicidad. Estoy más que emocionada de pasar el resto de mi vida contigo Stephen Shepard. Eres mi alma gemela, mi mejor amigo, ¡eres todo!".



De ser un seductor ángel a destacar por sus dotes interpretativas

Y aunque su noviazgo con Sterling Shepard le ha llevado a ocupar titulares, como en su día su relación con el rapero Chris Smith, lo cierto es que Chanel Iman, que saltó a la fama tras quedar tercera en el concurso de la agencia Ford Supermodel of The World 2006, ha sido noticia sobre todo por su imparable carrera como modelo. Entre sus grandes triunfos profesionales, destaca pertenecer al selecto grupo de los verdaderos ángeles de Victoria's Secret, puesto que ocupó en 2010 y 2011. Actualmente, compagina su faceta en la moda con la de actriz. Su último título, Mad Families.