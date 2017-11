Giselle Bündchen ya no es la modelo mejor pagada del mundo

La revolución emprendida por las redes sociales ha cambiado la forma de ver, entender y comunicar en el mundo de la moda. Esta influencia ha afectado también, y de forma muy llamativa, a la lista anual de las modelos mejor pagadas que publica Forbes. De esta forma, por primera vez desde 2002, Gisele Bündchen ya no ocupa el primer puesto de esta clasificación, sino que a sus 22 años, Kendall Jenner le ha arrebatado el trono al conseguir unos ingresos de 22 millones de dólares.

El contenido patrocinado de sus publicaciones en Instagram (gracias a sus casi 85 millones de seguidores), sus ingresos por participar en el reality familiar Keeping up with the Kardashians, su contratos de moda y belleza con marcas como Estée Lauder, La Perla, Fendi, Adidas y la línea de moda que ha creado junto a su hermana menor, Kendall+Kylie, han contribuido a hacer crecer exponencialmente su cuenta corriente, a convertirla en una de las modelos más relevantes de esta década y a desbancar a Giselle en este célebre ranking.

Sin embargo, no es que la modelo brasileña haya desaparecido de la lista de las mejor pagadas, sino que en estos momentos ocupa el segundo lugar. De los 30'5 millones de dólares que ganó en 2016, Giselle ha acumulado más de la mitad, 17'5 millones. Y aunque este año ha sido más o menos tranquilo profesionalmente, la modelo continua siendo imagen de marcas como Carolina Herrera, Arezzo o la firma de joyas brasileña Vivara.

Completan este top 5 de la clasificación Chrissy Teigen que se suma por primera vez a esta clasificación de Forbes entrando directamente en el tercer puesto (con 13'5 millones de dólares en 2017), Adriana Lima (10,5 millones) y Gigi Hadid (9,5 millones).