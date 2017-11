El pasado año, Candice Swanepoel fue una de las grandes ausentes del desfile anual de Victoria's Secret. El ángel sudafricano quiso recuperarse con tranquilidad de su reciente maternidad (su primer hijo, Anacã, nació el 5 de octubre de 2016) y disfrutó del show desde casa, en compañía de su bebé y de su novio, Hermann Nicoli. Hoy, retorna a esa cita con la moda y lo hace llena de energía, con muchos nervios, como nos ha confesado, y con una nueva visión de la vida. Así ha vivido su regreso a la pasarela y nos lo ha contado a Hola.com desde el backstage #VSFS2017.

El año pasado habías sido mamá y decidiste no desfilar, ¿cómo te sientes tras volver a subirte a la pasarela de Victoria’s Secret?

Me siento muy emocionada de volver a la pasarela y, además, el hecho de que sea en China es muy divertido y probablemente sea el mejor desfile de todos, porque hay mucha tecnología en este país y el espacio donde se celebra es inmenso. Me siento encantada de formar parte de esto.



¿Tendrás algún lugar privilegiado en el show en tu retorno?

Sí, pero no lo puedo decir, es secreto, esto es Victoria’s SECRET (risas).



¿Te sientes diferente al ser mamá?

Sí, me siento diferente. Me siento mucho más sensible emocionalmente, pero, a la vez, mucho más fuerte. Hace que todo cambie.



En 2016 tu gran amiga Behati Prinsloo, también fue mamá y también una de las ausentes en el desfile. Este año, vuelve a estar embarazada y tampoco desfilará. ¿Vas a echarla de menos?

Realmente, sí. Desde el primer momento, la estoy echando de menos. Pero sé que ella está muy feliz.



-Para tu preparación este año de cara al desfile y, sobre todo, los días previos, ¿has llevado alguna rutina de ejercicios o cuidados especiales?

He llevado a cabo muchos ejercicios de resistencia. Además, en mi lugar de residencia (Brasil) he podido salir a correr mucho por la playa unos 20 minutos aproximadamente cada vez. Y todo ello sin olvidar acudir a ver a mi entrenador personal para llevar la rutina habitual que hago de ejercicios.