Boicot a Gigi y 4 modelos eliminadas a pocos días del desfile de Victoria's Secret

La emoción de saber qué modelos veremos en el Victoria’s Secret Fashion Show 2017 parece que no terminó el día que se desvelaron quiénes pasaban los rigurosos cástings de selección. De hecho, a menos de una semana de la celebración del desfile (tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en Shanghái) hasta 5 modelos podrían ser baja para subirse a esta pasarela; y, entre ellas, se encuentra Gigi Hadid.

El boicot a la influyente Gigi

Todavía no se ha desvelado ninguna acción que deje fuera del desfile a la modelo estadounidense. Sin embargo, las redes sociales se han movilizado para pedir que no se le autorice la entrada en China. ¿Qué ha hecho? El origen de este movimiento tiene como causa unas imágenes en vídeo que Gigi Hadid protagonizó a principios de año en las que aparecía con una galleta con forma de Buda, mientras reproducía la pose de este. Esta espontánea idea (secuencia que publicó Bella Hadid en su Instagram y que ya se ha eliminado de las redes sociales) no ha gustado a todo el mundo al considerarla ofensiva y racista; de ahí, que naciera, por ejemplo, el hashtag #GigiGetOutChina para evitar su estancia en el país.



De momento, Gigi no ha hecho ninguna aclaración oficial sobre el tema, ni sobre las polémicas imágenes. De hecho, a diferencia de otras modelos que sí participarán en el show, como su hermana, Bella Hadid, en sus últimas publicaciones en Instagram no ha hecho mención al desfile ni a su preparación deportiva para tal señalado evento, para el que muchas ayer fue el día en el que tomaron el avión rumbo a Shanghái.



4 modelos no consiguen el visado

Tampoco se han querido pronunciar sobre este incidente las protagonistas del mismo ni la firma, pero 3 modelos rusas (Kate Grigorieva, Irina Sharipova y Julia Belyakova) y 1 ucraniana (Dasha Khlystun) podrían no haber conseguido la aprobación de su visado para viajar a China. Y al igual que Gigi, ninguna ha vuelto a mencionar el show en sus últimas publicaciones, aunque, según la cuenta de Instagram @vsmodelspain, Dasha les confirmó en mensaje privado que no estarán en el show.



Para Dasha Khystun y Julia Belyakova sería su primer desfile, lo que ayudaría y mucho a su carrera. Por su parte, Irina Sharipova repetiría tras participar en el de 2014 al igual de Kate Grigorieva, que desfila para la firma desde 2014; de hecho, en 2015 se subía a la pasarela como ángel oficial de la firma por un año.



