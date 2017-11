La razón por la que Elsa Hosk hará historia en el próximo desfile de Victoria's Secret

El 20 de noviembre, Shanghái acogerá el desfile anual de moda más mediático del mundo, el Victoria's Secret Fashion Show. Una cita en la que el ángel sueco de la firma de lencería, Elsa Hosk, tendrá un papel muy destacado y sin necesidad de llevar el codiciado Fantasy Bra, que, finalmente, Lais Ribeiro lo lucirá en 2017, aunque ella figuraba entre las favoritas para mostrarlo sobre la pasarela (de momento, y como recogen las imágenes de estas noticia, ha protagonizado el catálogo de la colección en color champán que acompañará a esta creación de joyería).



Será una de las principales protagonistas del desfile

Pero ¿qué puede haber más importante que llevar este sujetador-joya? Solo tres privilegios podrían equipararse a ese exclusivo momento: 1) inaugurar el desfile; 2) clausurarlo; y 3) llevar la creación principal de los diseños en colaboración con Swarovski. El primer punto ya figura en su currículum, pues fue la encargada de abrir el show de 2016 en París (bajo estas líneas); el segundo todavía no parece ha acontecido hasta la fecha y, he aquí la gran novedad, el tercer puesto de honor acaba de confirmarse que recaerá en ella en esta edición. Y no solo lucirá la creación central de la asociación de esta firma, sino que su look commemora los 15 años que esta compañía lleva realzando con sus cristales las creaciones de Victoria's Secret.



Un diseño histórico, bautizado como 'Crystal Anniversary' y en el que se han empleado 275.000 cristales de Swarovski. De multiples colores, destaca en esta creación unas enormes alas inspiradas en los dragones chinos, con un peso de más de 6 kilos yque se combinan con unas largas mangas. "Es una de las alas más pesadas que hemos hecho", ha precisado Monica Mitro, vicepresidenta ejecutiva de Victoria's Secret a WWD.



El regalo por sus 7 años trabajando para Victoria's Secret

Sin duda, su elección es todo un regalo por sus 7 años trabajando para la firma. En la compañía, Elsa Hosk (7 de noviembre de 1988, Estocolmo) comenzó siendo modelo y embajadora para la sección Pink, convirtiéndose en ángel oficial de Victoria's Secret en 2015.