Se acabó la espera: ya tenemos el nombre del ángel que llevará el cotizado Fantasy Bra en el próximo desfile de Victoria’s Secret. Y la afortunada es… Lais Ribeiro. ¡Enhorabuena! La modelo tendrá el honor de mostrar ese sujetador cubierto de joyas en el show anual de la firma, que el próximo día 20 de noviembre de 2017 se celebrará en Shanghái. Aunque este diseño es diferente año tras año, su espectacularidad y millonario precio lo convierte en el conjunto que más se quiere ver sobre la pasarela y, además, su portadora pasa a formar parte del privilegiado e histórico grupo de mujeres que han tenido el honor de posar con tan cotizada creación de lencería y joyería.

Este año, la valorada pieza a la que se ha denominado Champagne Nights Fantasy Bra, cuesta nada más y nada menos que 2 millones de dólares y está diseñada por la lujosa joyería Mouawad.

Recoge el testigo de Jasmine Tookes

La última en llevar este sujetador-joya fue Jasmine Tookes sobre la pasarela de 2016. Su creación fue bautizada como ‘Bright Night Fantasy Bra’ y fue diseñado Eddie Borgo. No obstante, para su realización se contó con la colaboración de la firma de joyería A.W. Mouzannar. Concretamente, la prenda estaba compuesta por 9.000 piedras preciosas y diamantes incrustados en oro de 18 quilates y llevó unas 700 horas de trabajo completarla. ¿Su precio? 2.560.000 millones de euros.

El grupo de las privilegidas ángeles que han llevado el Fantasy Bra

Aunque no todos los diseños de toda la historia se subieron a la pasarela, sí que se elige cada año a una única modelo para lucir anualmente este diseño de ‘lencería joya’. De este modo, antes de 2017, las elegidas para lucir estas creaciones han sido (junto a cada una, aparece el nombre que recibió esta creación, así como el año en el que lo llevaron): Jasmine Tookes ('Bright Night Fantasy Bra', 2016); Lily Aldridge ('Firework Fantasy Bra', 2015); Candice Swanepoel ('Royal Fantasy Bra', 2013); Adriana Lima ('Dreams Angels Fantasy Bras', 2014; ‘Bombshell Fantasy Bra’, 2010; y ‘Black Diamond Fantasy Miracle Bra’, 2008), Alessandra Ambrosio ('Dreams Angels Fantasy Bras', 2014; y ‘Floral Fantasy Bra’, 2012); Miranda Kerr (‘Fantasy Treasure Bra’, 2011), Marisa Miller (‘Harlequin Fantasy Bra’, 2009), Selita Ebanks (‘Holiday Fantasy Bra’, 2007), Karolina Kurkova (‘Hearts on Fire Diamond Fantasy Bra’, 2006; y ‘Star of Victoria Fantasy Bra’, 2002), Gisele Bündchen (‘Sexy Splendor Fantasy Bra’, 2005; y ‘Red Hot Fantasy Bra/Panties’, 2000), Tyra Banks (‘Heavenly 70’ Fantasy Bra’, 2004; y ‘Diamond Dream Bra’, 1997), Heidi Klum (‘Very Sexy Fantasy Bra’, 2003; ‘Heavenly Star Bra’, 2001; y ‘Millenium Bra’, 1999), Daniela Pestova (‘Dream Angel Fantasy Bra’,1998) y Claudia Schiffer (‘Millon Dollar Miracle Bra’, 1996).



