Inspírate en los ‘swimsuits’ de Demi Lovato para combatir el calor con estilo

Para este primer modelo, it's all about pineapples. Esta temporada de playa, piscina y sol está trae consigo una gran profusión de esta fruta tropical en los trajes de baño de una pieza.

Muchas tiendas online se han unido a la tendencia y ofrecen piezas como el Plus Size Pineapple Print One Piece Swimsuit en negro de Zaful ($20.99), el Pineapple Low Back One Piece de Sugar Coast by Lolli ($23) y el Pineapple Slogan Scoop Swimsuit de Kos ($28).

© Zaful/Target/Boohoo