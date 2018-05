LEER MÁS +

¿A que no adivinas cuál será el bolso perfecto para esta temporada?… ¡las mochilas!, ya que se han vuelto todo un must have del momento, pues en la Semana de la Moda de Nueva York, Londres, Milán y París, se pudo ver que todas las fashionistas incluían en sus looks a los backpack, en diversos modelos, colores y estilos. Convirtiendo a esta pieza, en el accesorio estrella de la temporada, por lo que no puede faltar en tu closet.

Quien ya cuenta con varias mochilas en su armario es Mayrin Villanueva. En las redes sociales hemos visto que suele complementar sus atuendos con morrales muy chic, que le aportan un toque cómodo y fresco a sus looks.

Sin duda, este accesorio puede hacer que los outfits tengan un giro inesperado y puedas lucir súper in. Así que toma nota de los diferentes estilos y modelos que puedes considerar para lucir el estilo de la actriz mexicana.

Sporty para un look jovial. Puedes considerar aquellas mochilas tradicionales con solapa, cremalleras y adornos de cuero hechas de material sintético. Lucen mejor con looks informales, como los de una salida casual, pues aportan ese toque de practicidad implícito en el uso de este tipo de bolsos.

En esta ocasión, como mostró en su cuenta de Instagram, la actriz se inclinó por una mochila Samsonite color cerdeta -azul verdoso-, que le combinaba a la perfección con los jeans y el suéter gris.

