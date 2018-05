LEER MÁS +

No cabe duda de que la tendencia del athleisure vino para quedarse. Las prendas deportivas y cómodas -que no dejan de lado ese toque fashion que tanto aman las it girls- inundan las pasarelas, street styles y redes sociales. Puede ser que estas sean las razones por las que Selena Gómez haya caído rendida a los “particulares” encantos de las furry sandals, un calzado plano que toma la calle con el comfort como clave y que se niega a abandonar los pies de la celeb.

Raras y extravagantes, estas sandalias son conocidas por su estilo ugly shoes, gracias a su 'peluda' particularidad. Su nombre completo es slide furry sandals, aunque muchos irónicamente las llaman “chanclas furby”. Lo que se pensó sería una moda pasajera, sin duda ha impactado al mundo de la moda, pues son muchas las marcas que han sumado en sus colecciones este peculiar calzado. Aquí te contamos por qué son tendencia.

© Instagram