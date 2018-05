LEER MÁS +

No hay alfombra roja que se resista a los sensuales looks de Kendall Jenner. La menor del clan Kardashian-Jenner es todo un referente de la moda y no hay prenda o accesorio que toque la it girl que no se convierta en “oro”, pues todo lo que luce automáticamente se suma a la lista de fashion trends y las sunglasses no son la excepción.

Hemos visto en los street styles de la socialité su mirada cubierta por unos micro frames que han causado furor en las grandes pasarelas y en otras celebrities. ¡Te hicimos la tarea! Buscamos algunos de los modelos de moda usados por las chicas más top que se adaptan a tu bolsillo.

