LEER MÁS +

Puede que la frase “no tengo qué ponerme” resuene en tu cabeza. Algunas veces no solo es pronunciada cuando las opciones de vestuario para ir al trabajo o para salir con tus amigas parecen agotarse en tu armario, sino en el momento que tienes una fiesta en puerta y definitivamente no tienes el atuendo indicado. Quizás pienses: ¿debería ser largo, midi o corto? No importa cuál de esas -o algunas más- preguntas te formules, el vestido de Ana Bárbara tiene los elementos necesarios si tu intención es lucir elegante y sensual.

Lo primero que destaca en su escote profundo que, por cierto, resulta favorecedor porque visualmente alarga el cuello y estiliza las caderas. El corte a la altura de la cintura salta a la vista como uno de sus principales atributos al hacer énfasis en una zona que transmite sensualidad pura. Su patrón fluido en una tela plisada imprime el toque de romanticismo que pone el punto final en un outfit especialmente idóneo para no pasar desapercibida. Aquí te mostramos tres modelos para que te inspires. Lo mejor de todo es que cualquiera de ellos puede ser el más apto para usarse tanto de día como de noche.

© Instagram