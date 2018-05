LEER MÁS +

¡Amamos los blazers! esas nobles prendas que permiten tantas combinaciones. Este look de chaqueta salpicada de pedrería sobre un slip dress plateado es el perfecto ejemplo de less is more. Para complementar elestilismo llevó sandalias negras atadas al tobillo, todo el conjunto de Givenchy Alta Costura​​​​​.​​

