Cuando Gigi Hadid no está sobre la pasarela o en alguna de sus presentaciones públicas, casi siempre la vemos lucir un estilo relajado -que le ha valido tener muchas seguidoras de su fashion sense- que incluye muchas cropped sweatshirts.

Y es que esta prenda se ha convertido en la pieza clave del look athleisure que hemos visto llevar a muchas de las it girls del momento y que esta temporada parecen no querer abandonar sus street styles.

