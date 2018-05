LEER MÁS +

Ashley Graham entiende que la moda está para servirle a las mujeres y es, de por sí, un vehículo de expresión. Se ha convertido en todo un ícono de la industria que sabe defender, como muchas otras más lo están haciendo en la actualidad, los derechos de unas curvas voluptuosas que exudan sensualidad. Sus desfiles para firmas como Michael Kors y marcas de lencería Addition Elle o sus palabras en el TED Talk Plus Size? More Like My Size dan muestra de ello.

Si nos basamos en sus estilismos, podremos entender que son una invitación genuina a no encasillarse en prendas que no definen la personalidad y, en vez de eso, atreverse a experimentar sin renunciar a las tendencias, y menos aún, al estilo propio. Por eso, en muchas ocasiones prefiere los vestidos que destacan sus atributos, como este de estampado floral y de escote palabra de honor.

© Instagram