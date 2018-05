LEER MÁS +

La española Penélope Cruz ha sido una de las primeras en llegar a Cannes con motivo de su Festival de cine. Y desde entonces, she's been on a roll! Además de presentar su película Everybody knows, la actriz ha presumido de estilazo en cada aparición pública, empezando por un look de inspiración navy con toques de amarillo (flashback inmediato al vestido de Eiza González en los Oscar 2018) y terminando con los outfits de aire retro con los que nos ha recordado a estrellas como Brigitte Bardot o Audrey Hepburn. Así ha sido la particular fashion week de Penélope Cruz.

