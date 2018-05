LEER MÁS +

La bloguera Paola Alberdi no reniega de la comodidad y de la intención de transmitir una imagen de los 70 en la típica foto del Festival de Coachella, que no podía estar alejada de los flecos y las botas de estilo western de tacón plano, una opción que resulta imposible no considerar para esta temporada.

