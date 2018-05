LEER MÁS +

Eso sucede con el color rojo en esta temporada. Así que ese tono que solemos ver en la red carpet es otra vez uno de los más trendy. Se ha ubicado en sitial de honor no sólo en las pasarelas de las más recientes fashion weeks, también lo han usado estrellas de Hollywood como Zoe Saldana.

Así como los Avengers son los grandes triunfadores de la taquilla, el rojo se eleva triunfador en el outfit de la celeb, quien además se vale de la campaña que realiza para la marca de bebida Campari para lucir espectaculares vestidos en este tono cromático.

Y mientras el mundo se pregunta si la actriz que da vida a Gamora en Infinity War, dio un spoiler de la película número cuatro de la saga de Avengers, durante una entrevista en vivo para canal E!, tú puedes disfrutar de su relajado y espectacular look of lady in red y tratar de emularlo.

© Facebook