LEER MÁS +

La comodidad ha ganado terreno en los looks más sofisticados de influencers y celebrities y no es para menos. Cuando Rihanna diseña zapatillas para Puma, Stella McCartney, Adidas y Demi Lovato tiene su propia línea de sportwear sabemos que no es casualidad. Las prendas deportivas son tendencia desde hace varias temporadas y sus furor sólo parece aumentar. Vivimos la fiebre del atheisure que no es más que la apuesta por combinar la moda con la comodidad y la mexicana lo lleva muy bien.

Versátiles, blancas, coloridas o llenas de detalles, los sneakers resultan fáciles de combinar con cualquier prenda, desde jeans hasta un colorido vestido de Dolce&Gabbana como lo hace Michelle en este casual outfit.

© Instagram