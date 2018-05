LEER MÁS +

“Lució el atuendo más importante de la noche. No fue porque ella es absolutamente deslumbrante, porque lo es. No fue porque fuera el mejor atuendo de la noche, porque no lo era. No es porque fuera @Gucci, ni porque fue hecho por #DapperDan. No. Fue el más importante porque envió un mensaje a mis amigos por correspondencia en las favelas de Brasil, y en Soweto, Sudáfrica, y en todos los ghettos del mundo, donde la gente está tratando de encontrar la manera de salir al resto del mundo. Es importante porque saben que mi historia es su historia, y que si alguien de la talla de Salma usa algo mío, entonces ellos también pueden ser diseñadores”, rezaba el post.

© Getty Images