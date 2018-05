LEER MÁS +

Es una de las exponentes del estilo americano, pero Kendall Jenner también sabe vestirse como una auténtica femme parisienne. Si no, fíjate en este sexy look repleto de brillo. Pero no pienses que ella es la única que puede defender este estilo; Zendaya, otra de las it-girls de moda, nos propone una variación muy interesante. Descúbrela en nuestra galería y toma nota de las 9 claves para adaptar tu armario de primavera a esta tendencia.

1. 'Mini' es mejor. No tengas miedo y atrévete con las faldas y vestidos en versión mini. Deja que tus piernas reciban los primeros rayos de sol del año, o prepáralas con fake tan (¡pero cuidado con las manchas!).

© Getty Images