LEER MÁS +

Las mujeres con cuerpo en forma de manzana tienden a tener las piernas más delgadas en relación al resto de su cuerpo. Suelen ser más gruesas en la cintura y puede que con busto grande. La recomendación un bikini cuya parte inferior tenga un corte alto. En la temporada 2018, hay muchos modelos con estas opciones.

¿Qué te parece este? Es el Lane Bryan Stapless off the Shoulders anda Strappy-Back Swim Brief ($112).

© Lanebryan.com