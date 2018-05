LEER MÁS +

Y cuando el efecto de la cabellera rosa de Kylie ya se hacía viral, llegó la más pequeña del clan Kardashian-Jenner e hizo un guiño a la moda con esta cool melena en tono azul.

¿Alguna vez te has atrevido con un look trasgresor en colores brillantes? Si todavía no lo has hecho, te damos algunas claves por si te decides.

© Instagram