Gaby Espino tiene la inspiración que necesitas para tu próximo 'look' de invitada

Fue una de las protagonistas de la noche (con permiso de Jennifer López, su anillo y su melena de unicornio). La presentadora Gaby Espino ejerció de presentadora en la noche de los Latin Billboard Awards 2018 y compartió escenario con Marco Antonio Regil. Para una ocasión tan especial, no es raro imaginar que a la venezolana le costara decidirse por un look así que, ¿por que no lucir varios? Y así lo hizo, desfilando por la red carpet y el stage del Mandalay Bay Events Center de Las Vegas con no uno, ni dos, sino cuatros espectaculares vestidos que puedes ver en esta galería de imágenes.

