Si hay alguien consentida en el mundo fashionista, esa es Bella Hadid. Con tan solo 21 años, ha sido desde ángel del Victoria's Secrets Fashion Show hasta modelo de reconocidas firmas como Tom Ford, Dior, Balmain, Anna Sui, Alberta Ferreti o Fendi.

Con más de 17 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, esta it girl presume su particular estilo con outfits cómodos y juveniles sin dejar atrás los más glamurosos y sofisticados totalmente dignos de runways. Te traemos 5 de sus best dress looks de pasarela que podrás emular con piezas de Moda Operandi.

© Getty Images