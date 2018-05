LEER MÁS +

Apuesta por las texturas

El terciopelo ha sido uno de los tejidos estrella desde varias temporadas y uno de los must have del invierno. Salma no desaprovechó la oportunidad para lucirlo, aunque no en un vestido clásico sino nuevamente en un traje, una muestra de que también se suma a las tendencias pero a su manera.

Y aunque la época más fría del año quedó atrás, la celeb muestra una clave de estilo que perdura en el tiempo: chaqueta y pantalón como piezas claves para entrar en calor con estilo.

