LacostexSupreme La colaboración de moda que ha hecho historia

Esta ha sido la primera prenda en colgar el cartel de sold out de la colección. Este anorak verde de velour costaba $208 en talla pequeña. Y algo nos dice que no fueron solo hombres los que la compraron. #LacostexSupreme tiene piezas que muchas novias 'robarían' del armario de su novio para sus próximos looks. Si eres una de ellas, a continuación te mostramos algunas de las piezas que todavía pueden ser tuyas (pero no te confíes, ¡podrían agotarse en cualquier momento!)