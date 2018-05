LEER MÁS +

Son ideales para darle brillo a tus outfits y hay miles de modelos para elegir. Los anillos son y serán signo de feminidad y delicadeza, como bien lo sabe Blake Lively, una amante confesa de estos accesorios que siempre utiliza para completar sus looks.

Los hay de diversas formas, materiales y colores, con piedras preciosas o cargados de significados, modernos o por ejemplo, estilo vintage -estos últimos una de las tendencias favoritas de la celeb a la hora de lucir sus manos- .

Esta es una tendencia en la que 'más es más' donde se conjugan líneas, colores, y dimensiones exageradas. Un trend que es todo un must y transforma tu look en un instante, pues además no se limita a una pieza particular, sino a la habilidad de utilizar varios modelos con gran estilo. Echa un vistazo a estas opciones que hemos seleccionado y decide si comenzarás a lucir anillos por doquier, como hace la actriz.

© Instagram