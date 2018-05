LEER MÁS +

La modelo estadounidense no solo se destaca por su trabajo en el mundo de la moda, también porque ha sabido desarrollar un sense of fashion que expresa en su street style con gran éxito. De hecho, son varias las claves que podemos incorporar a nuestros looks de esta temporada con sólo fijarnos en sus outfits.

Uno de ellos es usar trajes de chaqueta y pantalón como este de cuadros tipo Tartán -de origen escocez- que seleccionó la modelo en color negro combinado, lo cual es tendencia en esta temporada.

© Getty Images