Un total white look de tipo sastre. Este estilo es ideal para una ocasión en la que desees destacar con sobriedad. Los pantalones tipo palazzo alargan tus piernas al dejar ver sólo la punta del zapato y ayudan a disimular las curvas pronunciadas. El top de cuello redondo en el mismo tono, y las -muy rompedoras mangas abullonadas con lace up- suavizan este look, creando un outfit elegante y femenino.

