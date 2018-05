LEER MÁS +

Continuando con la elección de presumir unas piernas perfectas, la protagonista de Desaparecido, repite con un Zuhair Murad sobre la rodilla de su colección de Alta Costura primavera verano totalmente inspirada en la cultura de los Indios Apache. ¡Y lo notamos! Si te cautivan los mini dresses, no olvides añadir a tu outfit zapatos de tacón alto. La actriz conoce este secreto a la perfección que alarga sus piernas y estiliza mucho más su figura. Este look de 10 fue todo un acierto cargado de sensualidad para presumir durante una de las after party de los Oscar, donde predominaron los vestidos de falda larga. © Getty Images