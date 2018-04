LEER MÁS +

Aunque la conocemos desde hace algunos años, desde el anuncio de su compromiso con el príncipe Harry, el estilo de Meghan Markle se ha consolidado como el perfecto casual & chic look con básicos que se han convertido en objeto de deseo de muchas mujeres. Es lo que se ha bautizado como el 'efecto Meghan', responsable de colgar el cartel de sold out en muchas de sus prendas y accesorios. Algo que podría volver a repetirse tras su última aparición pública, para la que ha elegido un sencillo trench oscuro sobre un total look negro.

© Getty Images