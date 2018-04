LEER MÁS +

¿Blanco inmaculado o negro gótico? Seguramente te has preguntado por qué estos clásicos colores siempre están presentes en el closet de las famosas. La razón es que debido al carácter y significado particular de esta gama de colores, han sido reinterpretados por muchos diseñadores a lo largo de la historia de la moda, ofreciendo una gama de piezas versátiles y al mismo tiempo clásicas por sus tonalidades que las convierte en atemporales.

Charlize Theron lo tiene claro y no es la excepción a esta regla, especialmente en esta temporada cuando los atuendos que ha utilizado -en la mayoría de presentaciones públicas- han sido una selección de piezas monocromáticas, en black and white, con las que ha consiguido un look glamuroso, regio e impecable. Así que toma nota de lo que implica considerar estos colores en tu outfit para lucir como toda una celeb.

