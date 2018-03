LEER MÁS +

Get the look! Con rojo, ¿por qué no?. Es el color que nos hace más atractivas según la ciencia y, combinado con el blanco resulta muy favorecedor si tú piel es oscura o está bronceada. Las mangas amplias al codo, la falda fluida y la abertura hacen de este look todo un acierto para un evento outdoors primaveral // Vestido tulip con finas rayas rojas sobre fondo blanco. Es de Forever 21 y cuesta $38.

© Forever 21