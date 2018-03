Los perros de las modelos de Victoria's Secret

LEER MÁS +

Conocemos sus trucos de belleza, sus entrenamientos favoritos, sus destinos de vacaciones, con quién comparten su vida... y, ahora también, ¡sus amores secretos! Pero no pienses mal, no hablamos de sus amantes, sino de las mascotas de las modelos de Victoria's Secret. Esos tiernos animales que llenan de alegría sus vidas y les reciben en casa cuando vuelven de sus viajes. ¡Conócelos en esta galería de fotos !

Bella Hadid ha demostrado su amor por los perros en muchas ocasiones, y esta imagen, durante el fitting del VS Fashion Show 2017 no es una excepción. Look at that sweet smile!

© @victoriassecret