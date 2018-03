LEER MÁS +

El black and white es uno de los looks que suele usar el ángel de Victoria's Secret. En esta oportunidad, optó por una blusa off the shoulder de un solo lado que atrae la atención en la parte superior de su look.

Si deseas alargar tu figura, tendrás el éxito garantizado con esta propuesta de blusa y unos pantalones ajustados. Y si añades tacones, el efecto te va a encantar.

© Getty Images