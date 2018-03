LEER MÁS +

Nueva aparición de Meghan Markle y nuevo look a debate. La ex actriz repitio fórmula white & navy -después de su último abrigo de J.Crew- para asistir en compañía de su prometido, el príncipe Harry, y sus cuñados, el príncipe William y Kate Middleton, a las celebraciones oficiales por el Día de la Commonwealth. Para la ocasión, Meghan recordó el día del anuncio de su compromiso eligiendo de nuevo un abrigo blanco . Un diseño que nos ha recordado también a la chaqueta que lució la reina Letizia de España en su anuncio de compromiso. Analizamos todos los detalles de este look a continuación.

