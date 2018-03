LEER MÁS +

Desde luego, una apuesta segura es un clásico vestido negro. Este Badgley Mischkas de la New York Fashion Week es un perfecto ejemplo de un little black dress que además es un clásico a tener en cualquier alrmario, porque no pasa de moda.

Destaca tus curvas y presume de tus piernas buscando un equilibrio y apostando por un tradicional escote a la caja. Ideal para quienes desean añadir sensación de volumen a la parte frontal del torso

© Getty Images