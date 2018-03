LEER MÁS +

'Beauty looks'. Pero no solo el vestido (y el escote, en una marcada forma de v) También el maquillaje y el peinado guardan un gran parecido. Las dos lucieron ponytails, con la diferencia de la raya central elegida por Gina. Y para su make up, rosa tanto en la mirada como en los labios para un resultado muy femenino y sweet.

© Getty Images