LEER MÁS +

'NEW GOTHIC'. Este look es un ejemplo de que el negro no tiene por qué ser aburrido. Eiza podría llevar este diseño de Alta Costura de Dior (primavera-verano 2018) y ser una de las asistentes más espectaculares de la noche. Nos encanta la mezcla de estilos rock, lencero y gótico; y el wet look es el mejor complemento.

© Getty Images