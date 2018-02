Conoce a las modelos hispanas que arrasarán en la New York Fashion Week

LEER MÁS +

La industria de la moda se ha vuelto cada vez más diversa, y con ese cambio ha llegado una ola de bellas modelos hispanas. Así, desde veteranas de las pasarelas como Joan Smalls hasta rostros nuevos como Mariana Zaragoza, estas modelos están triunfando right now y seguro conquistarán también los catwalks de la New York Fashion Week. Además, no serí­a su primera vez desfilando y trabajando en la Gran Manzana.

Nombre: Joan Smalls.

Nacionalidad: Puertorriqueña.

Logros destacados: Ha desfilado para Victoria's Secret y es el rostro de Estée Lauder.

© Getty Images