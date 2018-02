Amfar Gala New York 2018: Pijamas, escotes asimétricos, 'retro updos' y otras tendencias

LEER MÁS +

La gala Amfar de Nueva York ha inaugurado una nueva Fashion Week y, para celebrarlo apoyando una buena causa, contó con la presencia de algunas de las mujeres más bellas del mundo, que convirtieron el evento en una auténtica pasarela con algunas de las tendencias más hot del momento.

1) In their pijamas!' Las modelos Joan Smalls y Elsa Hosk nos demostraron que la tendencia #wokeuplikethis puede ser glamurosa y altamente sexy con este tipo de looks.

© Getty Images