Amazing gowns, atrevidos outfits, llamativos beauty looks con sombras de colores... Un año más, la alfombra roja de los Grammy 2018 se ha convertido en una pasarela de tendencias que nos inspirarán en los próximos meses. Y los complementos han jugado, una edición más, un papel muy importante, transformando algunos de los looks de la noche y convirtiéndolos en los protagonistas de esta galería de detalles fashion, como el tocado que llevó Lana del Rey. Un halo de estrellas que le daba un aire angelical. Pero hay más... have a look!

© Getty Images