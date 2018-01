LEER MÁS +

La española Penélope Cruz es noticia estos días por interpretar a Donatella Versace en American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace. Un papel hecho casi a medida para ella si tenemos en cuenta la admiración que ha demostrado siempre hacia la diseñadora italiana y la firma creada por su hermano. Si no te lo crees, no te pierdas esta galería de fotos con algunos de sus mejores Versace moments en la alfombra roja.

Shine bright like a diamond! El slip dress plateado que lució en la premiére de Zoolander 2 en Londres en 2016 es to die for y absolutamente inolvidable. Bravo, Pe!

© Getty Images