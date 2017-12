Las 10 tendencias de moda favoritas del 2017

LEER MÁS +

6.-Tendencia #6: Usa vestido… ¡con tenis!

¡Los vestidos no son exclusivos de los tacones! Y no hay mejor ejemplo de esto que Jennifer Lopez, quien arrasó en Nueva York al usar un mini vestido a rayas con un suéter largo y tenis blancos, un look que estuvo en boca de todos pues la famosa sorprendió al dejar el glam atrás por un look más relajado pero súper chic, eso sí, con un costo de más de 1 millón de pesos.

