Ellas fueron las más estilosas del 2017

Resulta imposible dejar fuera de este conteo a Gigi Hadid, quien apostando a todo tipo de estilos se deja ver guapísima sobre y debajo de la pasarela. En esta aparición en octubre optó por un difícil de ignorar amarillo al lucir un vestido asimétrico, con lentejuelas y holanes de Prabal Gurung, el cual la hizo lucir no solo sofisticada sino chic gracias a su transparencia y diseño.La modelo complementó su look con unos aretes dorados de 18 kilates de Lorraine Schwartz así como zapatos -del mismo color- de Christian Louboutin, esto durante el estreno de All I See Is You en Nueva York.

© Getty Images