LEER MÁS +

Las últimas noticias sobre el clan Kardashian se han centrado en los posibles embarazos de Kylie y Khloé Kardashian. Y, aunque la confirmación oficial no ha llegado, los rumores apuntan a que el anuncio podría realizarse en el reality show familiar (Keeping up with the Kardashians). ¿Volverá entonces la empresaria a dejarse ver presumiendo de estilo premamá? Khloé ha vivido muy de cerca los embarazos de sus hermanas Kim y Kourtney y algo nos dice que sus looks podrían inspirarse en los de la mujer de Kanye West. Esta es nuestra selección.

© Getty Images