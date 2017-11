10 lecciones de estilo que podemos aprender de Malia Obama

LEER MÁS +

El 'black & white' no es aburrido: Un vestido que simula un little black dress con escote palabra de honor combinado con una blusa, unos botines al tobillo y un choker. Malia no necesita nada más para demostrar que el mix de blanco y negro es perfecto a cualquier edad y, lo mejor de todo, ¡que no tiene nada de aburrido!

© Getty Images